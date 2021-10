Al Sadd wil Xavi niet zomaar laten gaan: "Hij ligt nog twee jaar onder contract"

Het is volgens de Spaanse media niet de vraag of hij komt, wel wanneer hij komt. Xavi zal als ex-speler en legende van Barcelona zijn club uit het slop moeten halen. Daarvoor laat hij dan wel een bijzonder royaal betaalde job in Qatar links liggen.

Die royaal betalende werkgever van Xavi heeft nu ook gereageerd met een statement op Twitter: "In reactie op hetgeen er circuleert, wil het bestuur van Al Sadd herbevestigen dat Xavi nog twee jaar onder contract ligt en volledig gefocust is op de komende wedstrijden", klinkt het.

In response to what’s circulating recently, the #AlSadd management reaffirms that Xavi has a two-year contract with the club and is fully focused on the team’s upcoming matches, to maintain our lead at the top of the league and to defend the title.#AlwaysAlSadd pic.twitter.com/dJP4g0xZBx