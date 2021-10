Eden Hazard ziet vanop de bank concurrent twee keer scoren

Eden Hazard moest vandaag wederom vanop de bank toekijken hoe Real Madrid ging winnen op het veld van Elche. Real komt zo samen aan kop in La Liga met Real Sociedad.

Real Madrid had vandaag een overwinning nodig tegen de nummer 15 uit de stand, Elche, om opnieuw aan de leiding te komen in La Liga samen met Real Sociedad. Carlo Ancelotti, coach van Real Madrid, had wederom geen plaatsje voor onze landgenoot Eden Hazard in de basis. De voorkeur ging naar Vinícius Júnior, en van die keuze kreeg Ancelotti geen spijt.

Vinícius, de concurrent van Hazard bij Real Madrid, maakte beide doelpunten van de dag. De amper 21-jarige Braziliaan maakte vandaag al zijn zevende doelpunt in La Liga. Zo doet hij nu alreeds beter dan de afgelopen twee seizoenen bij elkaar opgeteld. Zowel in het seizoen 2019/20 als 2020/21 wist Vinícius slechts drie keer de weg naar doel te vinden in La Liga. Zeven minuten voor affluiten kreeg hij een applausvervanging en zo kon Eden Hazard ook nog enkele minuten meepikken.

Bibberen in het slot

De overwinning van Real Madrid ging niet van een leien dakje. Elche kon de voorsprong van de Koninklijken beperken tot één doelpunt tot een kwartier voor affluiten. Beide ploegen hadden gedurende de wedstrijd ook ongeveer evenveel kansen. Ookal stond Elche na een uur met tien man te voetballen, toch maakten ze in het slot nog een aansluitingstreffer. Pere Milla Peña wist voor de eerste keer dit seizoen te scoren. Toch was dat onvoldoende om uiteindelijk een punt te pakken tegen Real en zo staan Hazard & co opnieuw op de kop van het klassement.