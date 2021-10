Bayern München trainer, Julian Nagelsmann, reageert na grootste nederlaag in de beker ooit

Bayern-coach Julian Nagelsmann, die in quarantaine verblijft omwille van een positieve Covid test, nam zijn team in bescherming na de zware nederlaag tegen Borussia Mönchengladbach.

"Ik was thuis aan het schreeuwen tegen mijn tv. De buren moeten zich afgevraagd hebben wat er aan de hand was", citeerde Het Laatste Nieuws. "Maar wij zijn mensen, geen machines. We kunnen fouten maken, soms meer dan één. Dat, in combinatie met een goede tegenstander en een offday van ons, zorgde ervoor dat we drie tegengoals incasseerden in de eerste 21 minuten. We toonden dat we kwetsbaar zijn, maar het belangrijkste is dat we hier lessen uit trekken. Het was een historische nederlaag, we moeten de kritiek aanvaarden."

Zowel in de competitie als in de Champions League verloopt alles perfect voor Bayern München dit seizoen. Ze staan al met één been in de volgende ronde van het kampioenenbal en in de competitie staan ze aan de leiding.