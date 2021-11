Al-Sadd heeft zo zijn eisen: 'Laporta moet zelf naar Dubai komen om bazen Xavi naar Barcelona te halen'

Wordt Xavi de nieuwe coach van Barcelona? Hoogstwaarschijnlijk wel, maar dan moet Barca-voorzitter Laporta wel eerst aan de eisen van Al-Sadd voldoen.

De Qatarese Sjeik Mohammed bin Hamad, eigenaar van Al-Sadd wil dat Joan Laporta in hoogsteigen persoon naar Dubai komt om te onderhandelen met de voorzitter over een mogelijke terugkeer van Xavi naar Barcelona.

Dat Xavi de gedoodverfde opvolger van Koeman was, is al lang geen geheim meer. Volgens vele Spaanse (en Belgische) media was de overgang ook al in kannen en kruiken. Maar Al-Sadd reageerde online met een statement dat Xavi nog steeds twee jaar contract had lopen bij hen.

Nu moet Laporta de Qatarese sjeik dus overtuigen om de Barcelona-legende te laten gaan.