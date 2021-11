OFFICIEEL: Oulare en Leya Iseka zien coach op de keien gezet worden

Barnsley, de club waar met Obbi Oularé en Aaron Leya Iseka twee Belgen onder contract staan, heeft manager Markus Schopp ontslagen. De Oostenrijker was amper vier maanden manager bij Barnsley, dat op de 23ste en voorlaatste plaats in het Championship kampeert.

Barnsley won op speeldag twee van het Championship (14 augustus) voor het laatst. Zaterdag leed de zusterclub van KV Oostende tegen Bristol City (2-1) haar zevende opeenvolgende competitienederlaag.

Markuss Schopp, een 47-jarige Oostenrijker, werd maandag op straat gezet bij de Engelse tweedeklasser. Schopp was amper vier maanden in dienst bij Barnsley.

Barnsley Football Club can confirm the departure of First Team Head Coach, Markus Schopp, with immediate effect. — Barnsley FC (@BarnsleyFC) November 1, 2021

Mogelijk is dit goed nieuws voor onze landgenoten. Vooral Obbi Oulare (25) paste niet in de plannen van Schopp. De boomlange spits viel tot dusver maar een keer in bij Barnsley. Na een moeilijke start knokte Leya Iseka (23) zich wel in de ploeg. De ex-speler van onder meer Anderlecht en Olympique Marseille scoorde twee keer in tien wedstrijden.