Kiest Clement voor de jeugd tegen City? Hij wikt en weegt op twee plaatsen in zijn elftal

Morgen moet Club Brugge iets beter voor de dag komen tegen Manchester City dan ze in het thuisduel deden. Philippe Clement moet daarbij nog een paar knopen doorhakken.

Ten eerste: wie vervangt de geschorste Eder Balanta? Normaal gezien wordt dat Ruud Vormer, maar ook Noah Mbamba komt in aanmerking. “Noah laat zijn kwaliteiten zien. Hij wisselt goeie momenten met minder goeie momenten af. Dat is logisch, hij blijft nog altijd maar zestien jaar. Hij is een van de jongens die we moeten gebruiken in Manchester. Ik verwacht niet dat we met dezelfde elf eindigen als we zullen starten", klinkt het bij Clement in HBvL.

En dan is er nog de positie van Kamal Sowah, die sinds kort werd overgenomen door Ignace Van der Brempt, die het heel goed deed. Sowah zat tegen STVV zelfs op de tribune. “Het hangt af van de prestaties in de wedstrijden en tijdens de trainingen. Ik kies samen met mijn staf wie in de beste vorm verkeert. In City kan het weer anders zijn omdat er andere kwaliteiten nodig zijn.”