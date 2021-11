Zlatan Ibrahimovic keert terug bij de Zweedse nationale ploeg op jacht naar een WK-ticket

Zlatan Ibrahimovic pronkt opnieuw op de lijst van geselecteerde spelers voor de WK-kwalificatiewedstrijden van Zweden.

Zlatan Ibrahimovic is opnieuw geselecteerd bij de Zweedse nationale ploeg. Vanwege blessureleed kon hij afgelopen zomer niet mee naar het EK met Zweden, maar het WK staat met een grote stip aangeduid in de agenda van de ervaren spits. De 40-jarige spits van AC Milan mag dan wel al op leeftijd zijn, toch blijft hij van groot belang voor de Zweedse bondscoach Janne Andersson.

Zweden staat met 15 punten verrassend op kop van zijn groep in de WK-kwalificatiecampagne. Ze tellen twee punten meer dan Spanje. Op 11 en 14 november werken ze hun laatste twee duels af tegen Georgië en Spanje. In 118 interlands was Ibrahimovic al goed voor 62 doelpunten. Daar hoopt hij dus binnen twee weken nog enkele bij te doen.