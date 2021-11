De man die nooit klaagt bij Club Brugge: "Vragen ze me niks, dan zeg ik ook niks"

Hij loopt er vanavond tegen Manchester City niet bij door een schorsing, maar Eder Balanta heeft na een moeilijk vorig seizoen zijn plaats in de basis bij Club Brugge heroverd. De Colombiaan blijft echter in alle omstandigheden rustig.

Zelfs toen hij vorig seizoen op de bank zat, hoorde je geen geklaag. "Wie geblesseerd is, is wat minder blij, omdat je fit wilt zijn, maar je moet dat accepteren. Zoals je ook moet accepteren dat de 25 spelers in de kern allemaal de kwaliteiten hebben om te starten. Als het niet aan jou is, moet je wachten tot je de kans krijgt", zegt hij in S/V Magazine.

Volgens hem is er ook geen verschil te zien tussen een Balanta die speelt en eentje die niet speelt. "Ik ben positief, altijd. Ik oordeel of veroordeel niks en geef geen kritiek. Ik ben nog nooit naar een trainer gestapt. Omdat ik zo niet ben. Ik zou niet weten of het helpt, of het goed is dan wel slecht, ik doe het gewoon niet. Als men mij iets vraagt, zal ik mijn mening geven, maar vraagt men me niks, dan zeg ik niets."