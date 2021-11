Kan Racing Genk in eigen huis iets rapen tegen West Ham?

Racing Genk neemt het in de Europa League opnieuw op tegen West Ham United. Aftrap donderdagavond om 18u45. Het mag duidelijk zijn dat West Ham torenhoog favoriet is in poule H, waarin ze na de heenwedstrijden met 9 op 9 leiden. Kan Racing Genk deze keer in eigen huis wel iets rapen?

Thuisvoordeel Ondanks hun laatste plaats in groep H mag KRC Genk blijven dromen van Europese overwintering. Ook Rapid Wenen en Dinamo Zagreb pakten beiden slechts drie punten in evenveel speeldagen. West Ham lijkt al bijna zeker van een plaats in de volgende ronde en zou zich misschien wel iets meer op de Premier League durven gaan concentreren. Tenslotte staat West Ham daar op een ongeziene derde plaats, die ze maar al te graag willen vasthouden. Misschien is nu wel het moment voor Racing Genk om punten te pakken tegen West Ham. Doelpunten De heenwedstrijd werd helaas een flop voor Racing Genk, toen ze met 3-0 de boot ingingen tegen West Ham. Deze keer kan Genk genieten van het thuisvoordeel mét hun twaalfde man. Ze kennen ondertussen de tegenstander én misschien onderschat West Ham hen wel na de 3-0 pandoering van twee weken geleden. Met twee ploegen die vlot scoren, krijgen we hopelijk vanavond enkele doelpunten te zien. Enkele bettips KRC Genk wint of gelijkspel, odd: 1.86. Beide ploegen scoren, odd 1.62.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KRC Genk - West Ham Utd live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45.