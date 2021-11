Napoli speelt komende drie competitieduels met Maradona op haar shirt

Napoli zal in de komende wedstrijden in de Serie A met de beeltenis van Diego Maradona op de shirts spelen.

De club van Dries Mertens herdenkt daarmee het overlijden van de Argentijn op 25 november van vorig jaar. Napoli is en blijft gek van Diego Maradona. Hij bezorgde de club in 1987 en 1990 de twee enige titels die de club ooit behaalde. Het stadion van Napels is naar Maradona vernoemd.

Het nieuwe shirt zal gedragen worden in de thuiswedstrijd tegen Hellas Verona (zondag), de verplaatsing naar Inter (21 november) en de thuiswedstrijd tegen Lazio (28 november).

De shirts zullen verkocht worden in drie verschillende kleuren, in slechts 1.926 exemplaren. Daarmee verwijst Napoli naar het jaar waarin de club werd opgericht, 1926. Een deel van de opbrengst zal gaan naar goede doelen.