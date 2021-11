Na recente demonstraties komt Ajax zowaar voor tweede competitiematch op rij niet tot scoren

Ajax gaat dan toch niet zomaar richting de titel swingen. De demonstraties uit de voorbije weken spraken boekdelen: een 5-0 tegen PSV en in Europees verband werd Dortmund ingeblikt met 4-0 en 1-3. Winnen van Go Ahead Eagles lukte dan weer niet.

In zijn vorige competitiematch, uit bij Heracles, had Ajax ook al 0-0 gelijkgespeeld. Maar in de eigen Arena moest het wel weer in orde komen, toch? Neen, dus. De Amsterdammers misten de inspiratie om Go Ahead helemaal uit verband te spelen.

Uiteraard focusten ze bij de bezoekers vooral op het defensieve en kropen ze massaal voor eigen doel om geen ruimte weg te geven. Hun goed recht natuurlijk en Go Ahead Eagles zal dit punt zeker koesteren. Het bleef 0-0: een tweede opeenvolgende brilscore voor Ajax.

Het betekent dat Ajax in de rangschikking PSV opnieuw naast zich moet dulden. Beide Nederlandse topclubs hebben 27 punten.