🎥 Xavi Hernandez officieel voorgesteld in Camp Nou voor 9500 fans: "We zijn de beste club ter wereld"

Xavi Hernandez werd maandagmiddag met heel wat poeha voorgesteld als nieuwe coach van FC Barcelona.

Barça-voorzitter Joan Laporta liet Xavi (41) onder toeziend oog van supporters -er daagden zo'n 9500 fans op in het stadion- en pers zijn contract ondertekenen. Na vier seizoenen als speler en twee als coach bij het Qatarese Al-Sadd komt Xavi terug thuis in 'zijn' Nou Camp.

Veel tijd om te bouwen is er niet voor Xavi. Barcelona staat momenteel op een troosteloze negende plaats in La Liga. De Blaugrana telt liefst elf punten achterstand op de verrassende leider in de Primera Division, Real Sociedad.