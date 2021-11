Coach uit Premier League moet Eden Hazard niet hebben

Eden Hazard speelt momenteel bij Real Madrid en is ook kapitein van de Rode Duivels, maar er zijn toch nog een aantal zaken niet helemaal duidelijk. Zo ligt hij niet bij iedereen in de bovenste schuif.

Antonio Conte weigerde namelijk om Eden Hazard op zijn 30e naar Tottenham te halen, weet Ok Diario te melden.

Dossier gesloten

Deze winter zou Hazard een transfer kunnen maken en verschillende ploegen zien wel wat in hem, maar Conte stelde dus zijn veto.

Het dossier is dus gesloten bij The Spurs. Opmerkelijk wel, want Conte had Hazard eerder al onder zijn hoede bij Chelsea.