Mino Raiola laat opnieuw van zich horen: Nederlands toptalent wil speeltijd bij de eerste ploeg van PSG of hij gaat op zoek naar een andere club

Volgens Fabrizio Romano wil Mino Raiola, de makelaar van Xavi Simons, namelijk dat de jonge Nederlander gegarandeerd speelminuten zal krijgen bij de eerste ploeg van PSG als hij zijn contract zou verlengen.

Als Simons en Raiola deze garantie niet krijgen, lijkt het er sterk op dat de Nederlander op zoek zal gaan naar een andere ploeg. Het huidige contract van Xavi Simons loopt af in juni 2022, dus veel tijd heeft PSG niet meer om een beslissing te nemen.

Xavi Simons is more than a talent, he’s doing great. His contract expires in June 2022, PSG are offering him a new deal since June - but it’s still not agreed/signed. 🇳🇱 #PSG



His agent Raiola wants to make sure on PSG project for Xavi in first team or he’ll look for other clubs. pic.twitter.com/xYG5OYCxdw