Slecht nieuws voor Italiaanse nationale ploeg: goalgetter is er niet bij door blessure

Tijdens de internationale onderbreking zal de Italiaanse nationale ploeg het opnemen tegen Zwitserland (12 november), alvorens af te reizen naar Noord-Ierland (15 november) voor de WK-kwalificatiewedstrijden richting 2022.

In deze wedstrijden zal de nationale ploeg van Italië het zonder Ciro Immobile moeten doen. Hij onderging dinsdagmiddag onderzoeken die "een spierblessure in de soleusspier van het linkerbeen en een pijn die opdook tijdens de laatste competitiewedstrijd" aan het licht brachten, aldus de Italiaanse voetbalbond. De Lazio-aanvaller is vervangen door Sassuolo-aanvaller Gianluca Scamacca.

Nicolo Barella (24) en Giorgio Chiellini (37) trainden nog niet met de rest van de ploeg en worden nog steeds in de gaten gehouden door de medische staf. Zij zijn dus twijfelachtig voor de WK-kwalificatiewedstrijden.