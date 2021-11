Antonio Conte zet Tottenhamspelers op dieet: geen pizza meer!

Net als vijf jaar geleden bij Chelsea heeft Antonio Conte oof zijn spelers bij Tottenham op dieet gezet. Voortaan mogen ze geen pizza meer eten, geen frisdrank meer drinken en ook ketchup en bruine saus staan op de blacklist. Zo wil hij dat de spelers van de Spurs snel fitter zullen worden.

Ook Pep Guardiola bracht toen hij aankwam bij Manchester City ingrijpende veranderingen aan. Ook hij verbande pizza, frisdrank, gesuikerde snacks en chocolade.

So Antonio Conte is banning the sauces again, just like he did at Chelsea five years ago - no pizza, no ketchup, no brown sauce, no fizzy drinks, no sky sauce.