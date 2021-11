Deinze-voorzitter krijgt fikse boete voor bedreigingen aan scheidsrechters: "Ik zal eens op jullie muil komen kloppen"

Het is vooralsnog een ietwat teleurstellend seizoen voor KMSK Deinze. Met een vierde plaats in 1B blijven de ambitieuze Oost-Vlamingen op hun honger zitten. Dat geldt zeker ook voor Denijs Van De Weghe, de excentrieke voorzitter van Deinze.

Van De Weghe kreeg een boete van maar liefst 2500 euro opgelegd naar aanleiding van bedreigingen en beledigingen aan de arbitrage na de wedstrijd tegen Waasland-Beveren (0-0). Ook de club KMSK Deinze moet 1500 euro ophoesten.

In die partij werd een doelpunt van Deinze in de slotfase afgekeurd. Na de wedstrijd ging de voorzitter van Deinze compleet door het lint. De match delegate schreef in zijn verslag dat Van De Weghe onder meer 'Ik zal eens op jullie muil komen kloppen' en 'Jullie zijn een bende vette klootzakken' riep naar de officials.

Ook eind september liet de voorzitter van Deinze zich al een keer neerbuigend uit over de arbitrage. Nadat Westerlo kon scoren vanuit buitenspel, was Van De Weghe woedend na afloop: "Eigenlijk hebben we zondag tegen twaalf man gespeeld, ik heb me er gedurende heel de match vragen bij gesteld. Als ze willen dat een ploeg die in handen is van een buitenlandse investeerder naar 1A promoveert, dat ze het me dan zeggen. Dan verkoop ik mijn club ook aan een buitenlandse investeerder", klonk het toen.