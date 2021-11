Belgische beloften rekenen op scherpschutter om Turkije weer te pakken: "Hoop lijn te kunnen doortrekken"

Vrijdagavond spelen de Belgische beloften in Leuven tegen Turkije, de ploeg die ze in de heenmatch met 0-3 klopten. België is leider met een 12 op 12 en wil dat zo houden tegen Turkije en Schotland.

De Belgische beloften willen een nieuwe stap zetten richting het EK U21 in Georgië en Roemenië. De negen groepswinnaars en de beste nummer twee plaatsen zich rechtstreeks. De overige acht runner-ups spelen barragewedstrijden voor nog vier tickets.

Op de vorige speeldag boekten de Jonge Duivels een belangrijke 1-0 zege tegen Denemarken, de grootste concurrent voor directe kwalificatie voor het EK. Voor de doelpunten wordt er vooral gekeken naar Loïs Openda, met 11 goals in 12 wedstrijden. In deze kwalificatiecampagne scoorde hij al vijf keer in vier matchen. Tegen de Turken deed hij de netten twee keer trillen. "Ik hoop dat ik die lijn kan doortrekken", stelde de 21-jarige aanvaller, die door Club Brugge uitgeleend wordt aan Vitesse.

"We hebben twee moeilijke wedstrijden in het verschiet", aldus Openda. "Ondanks de 0-3 zege in het eerste duel was het geen makkelijke wedstrijd tegen Turkije. Ze spelen goed voetbal, creëren veel kansen en hebben fysiek sterke spelers. Voorin lopen ook enkele snelle jongens. Schotland wordt eveneens een lastige tegenstander."