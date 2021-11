Oeps foutje: Napoli-ster Lozano duikt per ongeluk op in Netflix-serie Narcos

Hirving Lozano, de Mexicaanse aanvaller van Napoli, heeft een klein rolletje gekregen in de Netflix-serie Narcos. Per ongeluk, want het gaat om een blunder van de makers.

Narcos beschrijft de opkomst van het Guadalajarakartel en speelt zich af in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Desondanks is in een scène van de serie de aanvaller te zien in een shirt van Napoli.

Het schoonheidsfoutje werd onder meer opgemerkt door Wesley Victor Mak, die als journalist het Italiaanse voetbal op de voet volgt, schrijft VI. De aanvaller, van Mexicaanse komaf, maakte in 2019 de overstap van PSV naar Napoli, dat circa veertig miljoen euro voor hem overmaakte naar Eindhoven.