De koning van The Championship is een ex-Anderlecht-speler: efficiëntste spits van Europa

In de Premier League wil het niet altijd lukken, maar in de Engelse tweede klasse - The Championship - is Aleksandar Mitrovic de koning der spitsen. De ex-Anderlecht-aanvaller scoorde al 20 keer in 17 matchen.

Servië speelt vanavond tegen de Faroër Eilanden en voor Mitrovic dus de ideale kans om zijn doelpuntentotaal bij zijn nationale ploeg nog wat op te krikken. Daar zit hij intussen aan 43 goals in 68 matchen. Dat zijn Lukaku-statistieken.

Mitrovic speelde sinds zijn vertrek bij Anderlecht vier keer in de Premier League. In het seizoen 2018-2019 scoorde hij elf keer, maar de rest was eigenlijk een ontgoocheling. Dit seizoen speelt hij met Fulham in The Championship en scoorde hij begin november al 20 keer. Hij is daarmee de beste schutter in Europa, aldus

Aan dit tempo komt het record van Ivan Toney - die 31 keer scoorde - snel in zicht. Bij Anderlecht scoorde hij in zijn beste seizoen 20 keer in 37 matchen.