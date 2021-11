Kane trapt geen deuk in pakje boter meer en zoekt naar oorzaken en oplossingen: "Dat zal me de rest van mijn leven achtervolgen"

Een topspits kan ook eens in een dal zitten, maar bij Harry Kane is het dit seizoen wel opmerkelijk. De spits van Tottenham kon in de competitie nog maar één keer scoren en moet nu weer aan de slag met Engeland. Hij ziet in de verloren EK-finale een oorzaak van zijn dip.

"Dat we de EK-finale hebben verloren op Wembley zal me waarschijnlijk de rest van mijn carrière blijven achtervolgen", aldus Kane. "Dat soort dingen kun je nooit echt verwerken, tenzij je alsnog een eindtoernooi weet te winnen. Het zal altijd blijven steken, maar ik ben er inmiddels aan gewend om de knop om te zetten." "Het is wel altijd lastig om de draad met je land weer op te pakken na een eindtoernooi. Dat vraagt veel van je, zowel fysiek als mentaal. En voor je het weet begint dan de Premier League alweer, dan heb je eigenlijk nooit een moment om te reflecteren. Het is soms een soort wervelwind. Voor mij is het nu vooral zaak om terug naar de basis te gaan en hard te werken op de training", zegt Kane. Zijn afgeketste transfer naar Manchester City zou er natuurlijk ook voor iets tussen kunnen zitten. "Afgelopen zomer was er veel speculatie, dat was de eerste keer ik dat heb meegemaakt. Het hoort nu eenmaal bij het leven van een grote speler. Je moet omgaan met dat soort situaties en ik denk dat ik dat goed gedaan heb. Nu gaat het om focussen. Er is nog een lange weg te gaan met de club. En met de nationale ploeg moeten we nu een geweldig kalenderjaar op een goede manier afsluiten."

