Kersvers Rode Duivel gomde probleem weg: "De scheidsrechters houden meer van mij"

Eigenlijk was hij al op jonge leeftijd voorbestemd om Rode Duivel te worden. Zo werd hij ook gepresenteerd bij Anderlecht, maar de doorbraak moest wachten tot bij KV Oostende. Nu speelt hij elke minuut bij Reims en zit hij eindelijk bij de grote jongens. Wout Faes heeft ook zijn spel aangepast.

Faes is altijd een beetje onstuimig geweest. In zijn eerste seizoen bij Reims pakte hij 12 gele kaarten en één rode. Dit seizoen staat de teller nog maar op één. “Ik heb wat moeten wennen aan de Franse competitie. Die kaarten waren een werkpunt, maar nu houden de scheidsrechters misschien meer van mij", lachte hij gisteren op zijn persconferentie.

"Neen, ik tackle minder en ben meer in beweging. Dat helpt. Onze coach vraagt me ook om een leider te zijn. De Franse competitie wordt niet uitgezonden in België en is onderschat. Ik werd er veel constanter.”