Christian Pulisic geeft woordje uitleg bij boodschap op shirt

De Verenigde Staten won vrijdag met 2-0 van Mexico in de WK-kwalificatiewedstrijden. Christian Pulisic viel op met een boodschap op zijn shirt.

Pulisic scoorde voor de Verenigde Staten, maar na de wedstrijd ging alle aandacht vooral naar de boodschap op zijn t-shirt: “Man in the mirror”.

De speler van Chelsea verwees daarmee naar een uitspraak van de Mexicaanse goalie Guillermo Ochoa, in het verleden nog aan de slag bij Standard. “Mexico is de spiegel, waarin de Verenigde Staten zichzelf willen zien”, zei Ochoa. Pulisic had niet veel te zeggen op zijn boodschap.

“Ik denk dat jullie de boodschap wel begrijpen. Ik hoef er verder niet te veel over kwijt. Het is niets groots of een poging om een rel te veroorzaken. Het is gewoon een idee dat in mijn hoofd opkwam.”