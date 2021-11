Talent zit in de genen, zo ook bij de familie Sneijder

Dat talent in de gene zit bewijst de familie Sneijder. Zo tekent de zoon van voormalig wereldspeler Wesley Sneijder zijn eerste profcontract.

De carrière van Wesley Sneijder samenvatten is niet gemakkelijk. De voormalig Nederlands International (134 wedstrijden en 30 doelpunten) heeft een fantastische carrière achter de rug die hem bracht van Ajax naar Real Madrid en Inter Milaan. Zo won hij de Champions League met Inter Milaan en werd hij kampioen in Nederland, Spanje en Italië. Met Oranje was hij driemaal actief op een WK en driemaal op een Europees Kampioenschap, alleen daar kon hij geen hoofdprijs binnenhalen.

In de zomer van 2019 hing hij zijn schoenen aan de haak maar de opvolging is verzekerd. Zo tekent zijn zoon (Jeffrey Sneijder) op 15-jarige leeftijd zijn eerste profcontract. Volgend seizoen gaat hij aan de slag bij de U17 van FC Utrecht. Benieuwd of hij dezelfde carrière kan maken als hij vader. Het zijn alvast grote schoenen om te vullen.