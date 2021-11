Nainggolan neemt jeugd onder zijn vleugels: "Ofwel maakt hij het, ofwel begint hij te zweven en is morgen zijn carrière al om zeep"

Radja Nainggolan is een opmerkelijk figuur in België. Een voetballer die gewoon zijn gedacht zegt, is ook vrij zeldzaam. De middenvelder van Antwerp sprak dan ook heel openhartig met Gazet van Antwerpen.

Hijzelf zich in sneltempo op te werpen tot de leider van de ploeg. "Nee, alleen kan niemand dat. Hoe meer leiders, hoe beter. Ik ben misschien wel een leider op het veld, op technisch en tactisch vlak. Maar Ritchie is meer de natuurlijke leider van deze groep. Hij is Antwerp, helemaal. En hij is hier ook al veel langer. Daarnaast heb je nog enkele sterke karakters als Verstraete. Of Engels. Mannen waarmee je naar de oorlog kan gaan én die mee in de frontlinie willen en kunnen staan", vertelt hij. "Ik laat me horen, natuurlijk, als iets me niet zint. Zo ben ik."

Maar hij neemt zijn taken serieus. Nainggolan werd immers ook gehaald om de jonge gasten te begeleiden. “De jongeren, daar ben ik ook graag mee bezig. Zo'n Pierre ( Dwomoh, 17, red.), dat is zo iemand die ik graag onder m'n vleugels neem. Die jongen kan voetballen, maar het is geen gemakkelijke gast. Dat bewijst ook zijn verleden. Ofwel maakt hij het, ofwel begint hij te zweven en is morgen zijn carrière al om zeep nog voor ze begonnen is. Wel, ik heb daar wel wat ervaring mee, met keuzes maken tussen goed en slecht. Dus ja, ik zit geregeld stevig op zijn kap. Maar hij aanvaardt dat. Gelukkig voor hem.”