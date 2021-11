Voorlopig al 36.000 fans in het Koning Boudewijnstadion om de Rode Duivels naar het WK in Qatar te schreeuwen

Vanavond spelen de Rode Duivels de kwalificatiewedstrijd tegen Estland in het Koning Boudewijnstadion. Ze zullen worden aangemoedigd door bijna een vol stadion om de kwalificatie voor het WK in Qatar te verzilveren.

De wedstrijd op 5 september tegen Tsjechië was de eerste maal dat er terug publiek in het Koning Boudewijnstadion mocht (omwille van Covid-19). 20.000 supporters kwamen toen afgezakt naar Brussel. Zij zagen de Rode Duivels met 3-0 winnen.

Als de Rode Duivels vanavond winnen dan zijn ze zeker van het WK 2022 in Qatar. Voorlopig krijgen ze hiervoor de steun van 36.000 fans. Het Koning Boudewijnstadion is dus nog niet uitverkocht. Er kunnen nog steeds tickets gekocht worden via de website van de RBFA.