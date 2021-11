Degryse kritisch na kwalificatie Rode Duivels: "Dat mag je toch verwachten?"

Marc Degryse was opnieuw als analist te gast in de studio's van VTM bij de wedstrijd tussen België en Estland. Achteraf had hij toch wel de nodige kritiek.

De kwalificatie voor het WK was volgens Roberto Martinez niet zo evident als het lijkt. Maar Degryse denkt daar toch enigszins anders over. In een groep met Tsjechië en Wales als voornaamste concurrenten kan je eigenlijk bijna niet anders dan je plaatsen. Niet euforisch "Ik ben niet euforisch, neen. Het is mooi om er voor de vijfde keer op rij bij te zijn, na vijf keer op rij er niet bij te zijn." "Maar je mag toch meer verwachten op een avond als deze? Een logische overwinning was het in een non-match. Dan mag het wat meer zijn."