OFFICIEEL: Lokeren-Temse en Chris Janssens nemen afscheid van elkaar

Lokeren-Temse kondigde vanavond aan dat de samenwerking met trainer Chris Janssens is stopgezet.

Chris Janssens werd op 1 juli van dit jaar aangesteld als trainer van Lokeren-Temse. De doelstelling van de club uit het Waasland was duidelijk, namelijk promotie afdwingen. De resultaten van de laatste weken en tot slot de nederlaag tegen Oudenaarde van deze middag zorgden ervoor dat de wegen tussen club en trainer scheiden.

Lokeren Temse zal voorlopig geleid worden door Geert Dirinck en Danny Veyt in afwachting van een nieuwe trainer.

"De tegenvallende resultaten en het spelniveau zijn niet wat van een club als Lokeren-Temse mag worden verwacht. Een kentering dringt zich op. Met respect en spijt wordt daarom afscheid genomen van Chris Janssens. Een nieuwe hoofdcoach is er voorlopig niet. Daarom zal in de komende tijd beroep worden gedaan op de expertise die binnen het huis aanwezig is. Geert Dirinck en Danny Veyt zullen samen de eerste ploeg begeleiden."