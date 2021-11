Ideale gelegenheid om één van de jonge verdedigers uit te testen? "Ja, zeker tegen die spits"

Dante Vanzeir krijgt vanavond zeker minuten, maar over Wout Faes en Arthur Theate werd er niet gesproken door de bondscoach. Nochtans lijkt het de ideale wedstrijd om één van die twee eens uit te testen.

Gareth Bale is er niet bij, dus krijgt mogelijk Kieffer Moore zijn kans in de spits bij Wales. "De enige echte diepe spits bij Wales is Moore van Cardiff City", aldus Gert Verheyen in Het Nieuwsblad. "Hij lijkt nog uit het kick & rush-tijdperk te dateren: 1,95 meter groot, geen kraan in het samenspel, maar hij kan wel een bal vasthouden en is een uitstekende kopper. Als verdediger heb je daar werk mee. Mocht Faes of Theate spelen, dan is Moore wel een goeie test."

Zonder Gareth Bale gaat Wales het trouwens moeilijk krijgen, meent Verheyen. "Het scorend vermogen van Wales zit grotendeels bij hem en Ramsey. Creativiteit heeft Wales ook al amper. Het onvoorspelbare moet ook al van Bale komen, want flitsen van pure klasse heeft hij nog altijd. Zonder Bale in de basis, moet Wales voorin rekenen op Daniel James, ex-Manchester United. Hij werkt ongelooflijk hard, heeft een actie, diepgang, loopt veel. Alleen krijgt hij moeilijk een goal gemaakt."