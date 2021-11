🎥 Straf! Otamendi pakt uit met brutale beweging, VAR ziet er geen graten in

Argentiniƫ - Braziliƫ is een wedstrijd om snel te vergeten. Beide clubs kwamen niet tot scoren en dus eindigde de match op een 0-0 gelijkspel. Toch was er een zeer discutabele fase, waarbij Otamendi misschien wel rood had moeten krijgen.

Zoals we weten is een wedstrijd Argentinië-Brazilië zelden - in tegenstelling tot wat sommige dromers geloven - voetbalpropaganda. Het 0-0 gelijkspel van dinsdagavond bevestigde dit. Geen enkele speler werd van het veld gestuurd, maar het scheelde niet veel. Nicolas Otamendi had namelijk rood moeten krijgen voor een elleboogstoot in het gezicht van Raphinha...

De VAR heeft de actie van de Benfica-verdediger bekeken en besloot dat het niet nodig was om de een rode kaart te tonen. Oordeel vooral zelf over de actie van Otamendi via het filmpje dat hieronder terug te vinden is.