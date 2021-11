Canada voor het eerst in zeer lange tijd naar het WK? Ze zijn goed op weg dankzij ex-aanvaller van Zulte Waregem

Canada heeft vannacht een uitstekende zaak gedaan in de strijd voor een plaatsje op het WK. In haar WK-kwalificatiewedstrijd tegen Mexico kon Canada namelijk met 2-1 winnen. Cyle Larin (ex-Zulte Waregem) was de matchwinnaar met twee doelpunten.

Matchwinnaar bij Canada werd Cyle Larin. De aanvaller heeft nog een verleden in de Jupiler Pro League, want hij was eerder nog bij Zulte Waregem actief. Larin scoorde de twee doelpunten voor Canada, terwijl enkel Hector Herrera nog één keer kon tegenscoren voor Mexico. Als Canada zich kan plaatsen voor het WK, zou het de eerste keer in 36 jaar zijn.