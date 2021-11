Van Gaal bekent: "Bij gemiste kwalificatie was dit mijn laatste klus geweest"

Nederland gaat naar het WK en dat ontlokte toch een zucht van opluchting bij bondscoach Louis van Gaal. Die heeft in Nederland niet enkel medestanders, maar klaarde de klus toch weer. Indien het niet was gelukt, had hij de eer zelfs aan zichzelf gehouden.

Beelden van een dolgelukkige Van Gaal in zijn rolstoel en een feestende spelersgroep werden gisteren de wereld in gestuurd. Van Gaal had er vertrouwen in. "Natuurlijk kan het altijd misgaan", aldus Van Gaal. "Maar volgens mij heeft Noorwegen misschien een halve kans gecreëerd. Ik ben niet zo zenuwachtig dan, hoor. Ik ga altijd van het positieve uit."

Bij een mislukking had het zijn laatste wedstrijd als coach geweest. "Dan had ik geen land meer gecoacht", klonk het. "Ik heb altijd gezegd: een land zou ik nog willen doen, een club niet. Er zijn enkele landen geweest die mij wilde inhuren, maar dit zou dan mijn laatste klus geweest zijn. Bij een gemiste kwalificatie was dat geen leuk einde geweest.”