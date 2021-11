Martinez legt uit waarom hij Kevin De Bruyne en niet Axel Witsel als kapitein aanstelde

Tegen Wales was Kevin De Bruyne door de bondscoach aangeduid als kapitein. En niet Axel Witsel zoals een beetje verwacht werd.

Geen Eden Hazard en dan moet de aanvoerdersband doorgegeven worden bij de Rode Duivels. Die ging niet naar Axel Witsel, ook al had hij meer caps dan Kevin De Bruyne.

“De Bruyne heeft een grote invloed op het spel. Daarom maakte ik hem kapitein. Hij toont enorm veel leiderschap en maturiteit. Dat was nodig in deze omstandigheden, die wel heel hectisch waren.”

De omstandigheden waren wat ze waren. “Als er geen publiek was geweest, hadden we die tegengoal wellicht niet gepakt. Daar kwamen veel emoties bij kijken. Vandaar dat er wat verkeerd liep. Dat is eigenlijk het enige wat ik wil vergeten van deze match.”