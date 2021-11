Augsburg verrast en verslaat Bayern München

Bayern München heeft punten laten liggen in de Bundesliga. Op bezoek bij Augsburg verloor die Rekordmeister met 2-1.

Na 35 minuten spelen stond Augsburg 2-0 voor. Drie minuten later kon Lewandowski de aansluitingstreffer maken, maar verder geraakte Bayern niet. Voor Augsburg is dit een levensbelangrijke zege want het ontglipt voorlopig de degradatiezone.

Dit verlies is enorm onverwacht voor Bayern. Na de 5-0 nederlaag tegen Borussia Mönchengladbach drie weken geleden is dit opnieuw een enorme opdoffer.