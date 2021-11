Manchester United klaar om bod uit te brengen op Real Madrid-middenvelder: 70 miljoen euro op tafel

Valverde toont zich al 2,5 jaar een betrouwbare doublure bij Real Madrid, maar om spelers als Modric, Kroos en Casemiro uit de ploeg te spelen moet je wel een heel hoog niveau hebben. De Uruguayaanse middenvelder kan deze winter naar Manchester United waar hij het middenveld stabieler moet maken.

De Engelse club wil 70 miljoen euro betalen voor Valverde. Fred en McTominay zijn volgens velen niet goed genoeg om het middenveld te stabiliseren en dat probeert Man Utd zo op te lossen.

From Spain: Manchester United are ready to bid €70m for Real Madrid's Federico Valverde, with the club believing his skill-set fits the Premier League perfectly