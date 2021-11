Stevige meevaller voor Borussia Dortmund in de pijplijn

Het zit er dik in dat Erling Haaland dit kalenderjaar nog minuten kan maken voor Borussia Dortmund.

Erling Haaland zit sinds midden oktober aan de kant bij Borussia Dortmund. Tegen Ajax in de Champions League speelde de Noor voor het last.

Haaland sukkelt met een heupblessure. De vrees was groot dat hij in 2021 niet meer in actie zou komen door het letsel.

Trainer Marco Rose kan de Noor goed gebruiken en heeft echter goed nieuws. “We zijn voorzichtig optimistisch over dat Erling dit jaar nog op het veld zal staan”, liet hij op zijn persconferentie horen.