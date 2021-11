Neemt Sergio Agüero volgende week afscheid van het voetbal? Er staat een persconferentie gepland

Volgens de bekende journalisten Gerard Romero en Fabrizio Romano zou er volgende week een persconferentie op het programma staan met Sergio Agüero. Door de problemen aan zijn hart wordt er dan ook verondersteld dat de Argentijn afscheid zal nemen van het voetbal.

De voorbije zomer trok Agüero van Manchester City naar FC Barcelona. De Argentijn speelde dit seizoen in vijf wedstrijden mee voor de Catalaanse topclub en daarin was Agüero goed voor één doelpunt.

Sergio Agüero’s set to retire from football due to heart problems, @gerardromero reports. The decision has been made and Barcelona have been informed. 🇦🇷 #FCB



Press conference to clarify the situation expected next week. pic.twitter.com/qwBk3zYk7O