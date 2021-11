Xavi moet helemaal niets weten van Mourinho: "En hij is er nog fier op ook"

Xavi heeft het roer in handen bij Barcelona. Zijn inspiratie haalt hij in ieder geval niet bij José Mourinho.

Xavi noemt de oud-bondscoach Luis Aragones, Pep Guardiola en Johan Cruijff als mannen waar hij zijn inspiratie als trainer haalt.

José Mourinho hoort daar in ieder geval niet bij, zo verzekert Xavi. “Als assistent heb ik alleen goeie herinneringen aan hem, maar voor mij liet hij geen enkele erfenis na. Mourinho is alleen bezig met het resultaat. Hij is een resultadist. En hij is er nog fier op ook”, zegt Xavi aan Het Nieuwsblad.

Xavi heeft al jaren dat beeld van Mourinho. “Hij houdt niet op met te zeggen dat hij de Special One is omdat hij dit en dat gewonnen heeft, in verschillende landen. Maar wie herinnert zich nog zijn Inter als kampioen van Europa? Niemand. Het Nederland van Cruijff won niets, maar liet wél een spoor na.”

Xavi maakt dit weekend zijn debuut op de bank bij Barcelona in het burenduel tegen Espanyol.