'Lionel Messi wilde eigenlijk twee jaar geleden naar de Premier League'

Lionel Messi ruilde afgelopen zomer FC Barcelona in voor Paris Saint-Germain, maar had daarvoor gehoopt naar de Premier League te kunnen.

Het is de Britse krant The Mirror komt met het verhaal dat Lionel Messi twee jaar geleden al transfervrij wou vertrekken bij FC Barcelona.

Volgens The Mirror was het de bedoeling om richting Pep Guardiola bij Manchester City te trekken. De twee zouden met elkaar contact gehad hebben daarover.

Messi zou Guardiola laten weten hebben dat er een clausule in zijn contract stond om gratis te vertrekken. Dat lukte toen niet, maar Guardiola was ook niet echt geïnteresseerd in de komst van Messi.