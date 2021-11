Fati kreeg tijdens derby ongewenst bezoek over de vloer

Ansu Fati kreeg slecht nieuws tijdens de derby tussen FC Barcelona en Espanyol. Tijdens de wedstrijd kreeg het goudhaantje dieven over de vloer.

Ansu Fati ligt dan wel in de lappenmand, maar het goudhaantje van FC Barcelona was wel aanwezig in Camp Nou voor de derby tegen Espanyol. En daar hebben dieven van geprofiteerd.

Fati kreeg ongewenst bezoek. Er werden geld, juwelen en horloges gestolen. Volgens de Spaanse media gaat het om een georganiseerde bende die het op profvoetballers gemunt heeft.