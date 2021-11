Bommetje in Franse voetbal? 'PSG is verwikkeld in groots omkoopschandaal'

De Franse voetbalwereld staat op z'n kop na geruchten over een vermeend omkoopschandaal met PSG in de hoofdrol. Al kennen we momenteel nog geen details.

Romain Molina - de Fransman is in eigen land een gevierd onderzoeksjournalist - dropte het bommetje in de Franse media door te stellen dat hij een omkoopschandaal op het spoor is. PSG zou de hoofdrol spelen in de zaak rond matchfixing. Details gaf Molina niet, maar hij komt eerstdaags met het nieuws naar buiten.