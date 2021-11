Club Brugge krijgt goed nieuws: Leipzig mist niet één, maar twee sterkhouders voor cruciaal duel

RB Leipzig kan namelijk geen beroep doen op Dani Olmo. De 23-jarige aanvallende middenvelder ligt in de lappenmand met een spierscheur. Hij komt dit jaar niet meer in actie.

Olmo is niet de enige sterkhouder die Leipzig moet missen tegen Club Brugge. Ook Yussuf Poulsen is geblesseerd en zal dus niet in actie komen.

I have to stop for a while again due to an injury.

No doubt that I will come back even stronger and 100% ready to help the team to achieve our goals 👊🏼

Already working hard on my recovery! @RBLeipzig