FIFA zal nieuwe buitenspel technologie testen op de FIFA Arab Cup

De FIFA zal volgende week hun nieuwe automatische buitenspeltechnologie uitproberen tijdens de Arab Cup als een test om het mogelijk te gebruiken op het WK in Qatar volgend jaar.

Volgens het Engelse The Times is de technologie gebaseerd op een kunstmatige intelligentie (AI)-systeem dat een instant-bericht naar de VAR stuurt wanneer een speler buitenspel staat, waarna de official wordt overgelaten om te bepalen of een speler de doorgang van het spel heeft gehinderd of niet. De technologie zal worden gebruikt in alle zes stadions die worden gebruikt in de Arab Cup - die ook in Qatar plaatsvindt - en komt nadat er verschillende proeven achter gesloten deuren hebben plaatsgevonden, zoals het Etihad Stadium en de Allianz Arena.

Ondanks dat er een instant message naar de VAR kan worden gestuurd, zal de technologie alleen als semi-automatisch worden beschouwd, aangezien het vonnis naar de VAR wordt gestuurd en niet naar de scheidsrechter zelf.

Een van de bedrijven achter de technologie is het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bedrijf Hawk-Eye, dat denkt een systeem te hebben gecreëerd dat klaar is voor gebruik.

Mocht de proef een succes blijken te zijn, dan is het waarschijnlijk dat het voorstel om het te gebruiken tijdens de WK-finale van volgend jaar formeel zal worden goedgekeurd tijdens de jaarlijkse vergadering van de FIFA in maart volgend jaar.