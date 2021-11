Joshua Kimmich gaat een enorm bedrag mislopen omwille van zijn niet-vaccinatie bij Bayern München

Volgens het Duitse BILD krijgt Joshua Kimmich komende maand ruim 100.000 euro minder salaris van Bayern München.

Bayern München betaalt geen spelers uit die niet gevaccineerd zijn en in quarantaine zitten. De 'boete' kon echter een stuk hoger uitvallen voor Kimmich. Hij zat de laatste dagen al in quarantaine, omdat hij in contact is geweest met iemand die corona heeft. Nu heeft de Duitser het virus zelf opgelopen. BILD heeft uitgezocht welk geldbedrag Kimmich nu misloopt.

Wekelijks verdient hij zo'n 384.000 euro (inclusief bonussen). Elke dag die Kimmich in quarantaine verblijft, kost hem dus 54.857 euro. Geluk bij een ongeluk voor de 64-voudig international: door zijn coronabesmetting is hij aanzienlijk minder geld kwijt. Bayern mag namelijk geen salaris inhouden van zieke werknemers.

In totaal krijgt Kimmich 'slechts' 109.700 euro minder uitbetaald. Hij zat namelijk twee dagen in quarantaine, voordat hij positief testte op corona. De 'boete' kon dus veel hoger uitvallen.