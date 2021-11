Manchester City moet het nog steeds doen zonder sterspeler De Bruyne

Manchester City kan nog altijd niet rekenen op sterspeler Kevin De Bruyne. Pep Guardiola hoopt wel dat de Belg eerstdaags aansluit.

Bij Manchester City kunnen ze nog steeds niet rekenen op Kevin De Bruyne. Eind vorige week viel de sterspeler van de Citizens uit met een coronabesmetting. Sindsdien zit KDB in quarantaine en wacht hij op de uitslag van een nieuwe PCR-test. Zondag spelen de mannen van coach Pep Guardiola tegen West Ham, maar dat zal dus zonder de Belg zijn.

"Hij heeft nog geen smaak, maar hij voelt zich wel al beter", legde Pep Guardiola uit op de persconferentie. "Kevin zit nu al 7 à 8 dagen in isolatie. Over enkele dagen zal hij een nieuwe PCR-test afleggen. Als die negatief is, dan kan hij weer aansluiten", besloot de Spaanse trainer. Hopelijk zien we De Bruyne woensdag weer schitteren op het veld tegen Aston Villa.