Romelu Lukaku geen invaller tegen Juventus: "Chelsea is Inter niet"

Romelu Lukaku is terug na zijn blessure, maar in de Champions League kreeg hij bij Chelsea geen speelminuten.

Het was toch opvallend dat Romelu Lukaku tegen Juventus in de Champions League niet mocht invallen van Tuchel. “Lukaku komt terug uit blessure en zal zich de komende weken opnieuw in de ploeg van Thomas Tuchel moeten knokken”, zegt analist Mo Messoudi aan GVA. “Want Chelsea is Inter niet.”

De manier van spelen van Tuchel is niet het spel waarin je Lukaku nodig hebt. “Bij Inter was Lukaku van goudwaarde bij omschakelingsmomenten. Maar Chelsea is dit seizoen in de Champions League de ploeg die gemiddeld het meeste balbezit heeft. Het spel onder Tuchel speelt zich voornamelijk af op de helft van de tegenstander.”

Messoudi vreest dan ook dat Lukaku langer dan verwacht op de bank zal zitten. “Tuchel kiest vaak voor een valse negen en speelt eigenlijk het liefst zonder échte spits. Havertz en Pulisic hebben hun kans gegrepen. Het zal niet makkelijk worden voor Lukaku om zich weer in de ploeg te spelen.”