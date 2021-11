🎥 Haaland heeft 8 minuten nodig om te scoren na comeback, maar wat daarna gebeurt is hilarisch

Wolfsburg-Dortmund was een wedstrijd met een Belgische kantje in de Duitse Bundesliga zaterdagnamiddag. Al gingen vooral de Nederlanders én Haaland met de aandacht lopen.

Wolfsburg, met Lukebakio en Vranckx in de basis, hoopte om de mindere uitreputatie van Dortmund te kunnen utibuiten met een overwinning. Al na 2 minuten stond Wolfsburg 1-0 voor dankzij Weghorst.

Bij de bezoekers, met Meunier op het veld en Witsel op de bank, maakte Can gelijk vanop de stip even voorbij het halfuur. In de tweede helft scoorde Malen, nog een Nederlander de 1-2.

In de 73e minuut viel Erling Haaland in. De Noorse superster maakte zijn comeback nadat hij een maand geblesseerd was. Nog geen 8 minuten later wist Haaland ook acrobatisch te scoren en de 1-3 zege vast te leggen. Maar vooral de viering van Haaland is eentje om in te kaderen. De vrouw in het publiek werd alleszins niet blij van het doelpunt.