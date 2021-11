'Clement moet oppassen of hij raakt deel van zijn kleedkamer helemaal kwijt'

Na de 0-5 blamage tegen RB Leipzig in de Champions League, is de crisis bij Club Brugge helemaal compleet.

Philippe Clement staat niet op punt van ontslagen te worden maar de druk op hem wordt wel stevig opgevoerd, zeker na zijn dubieuze tactische keuzes van afgelopen week.

Door het niet brengen van Vormer zit er ontegensprekelijk een haar in de boter tussen de trainer en zijn kapitein. "Ruud is daar niet blij om, maar er zijn duidelijke afspraken gemaakt", klonk het nog bij Clement. Of Vormer zich kan vinden in die afspraken, is een heel andere vraag.

Nog een niet-starter die er wel vaak in staat en nu begint te morren: Mats Rits. De centrale middenvelder zal dat nooit openlijk toegeven maar zit wel verveeld met zijn situatie. Hij is geen certitude meer op het middenveld terwijl hij in de vorige 4 Champions League-duels wel telkens mocht starten.

Volgens La Dernière Heure zit Sowah vooral in de knoop met zichzelf maar vindt hij dat Clement hem niet goed uitspeelt. Sowah heeft al veel als wingback moeten optreden terwijl hij minder de man is om het op te lossen achterin.

En nog een speler die gefrustreerd rondloop in Brugge is Wesley Moraes. De Braziliaanse aanvaller zou opnieuw fit zijn en het niet leuk vinden dat hij onderaan de ladder staat in de pikorde. Wesley kwam door de grote poort binnen in Brugeg maar er werd odnertussen nog maar weinig van hem gezien.