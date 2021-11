Xavi pakt zes op zes in La Liga met Barcelona

Barcelona heeft zijn tweede La Liga-wedstrijd onder nieuwe coach Xavi gewonnen. De Catalanen versloegen Villareal met 1-3.

Xavi heeft onlangs verteld dat hij nog steeds gelooft in de titel en voorlopig zet hij zijn woorden om in daden. Barcelona pakt dankzij de zege op bezoek bij Villareal zes op zes. De Jong, Depay en Coutinho maakten de doelpunten.

Real Madrid komt later deze speeldag in actie, maar Barcelona heeft de Koninklijke nog niet in het vizier. Het focust best eerst op de Champions League-plaatsen.