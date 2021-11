🎥 Carrasco komt met unieke én iconische sportwagen aan op training

Yannick Carrasco - en dan vooral zijn wagenpark - is talk van de Madrileense town. De Rode Duivel kwam in een heel unieke wagen naar het oefencomplex van Atlético Madrid.

Het is alom geweten dat Yannick Carrasco een autoliefhebber is en dat hij enkele unieke exemplaren in zijn bezit heeft. Ook dat hebben zijn ploegmaats bij Atlético Madrid geweten.

Carrasco verscheen eerder deze week in een iconische AC Cobra. Extra leuk detail: de sportwagen draagt zelfs het rugnummer van de flankaanvaller.